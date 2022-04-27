Наркомания в Азербайджане молодеет и число наркоманов растет. Как отмечают специалисты, занимающиеся реабилитацией таких лиц, рост наркоманов связан с доступностью наркотиков.

Новость о том, что в стране отменяется уголовная ответственность за наркотики в малых количествах без цели сбыта, была многими воспринята отрицательно. Они уверены, что это приведет к увеличению числа наркоманов. Но есть и те, кто считают решение верным.

Изменения нашли отражение в поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках. Так, вновь определяется, в каких случаях за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ без цели сбыта будет применяться штраф, а в каких — лишение свободы.

Приобретение большого количества наркотических средств, психотропных веществ, хранение, изготовление, переработка и перевозка будут наказываться ограничением свободы на срок от одного года до трех лет или лишением свободы на срок до 3 лет. Совершение тех же деяний в крупном размере будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 8 лет, в особо крупных размерах — от 8 до 15 лет.

За незаконное употребление, изготовление наркотических средств, психотропных веществ в небольших количествах без цели сбыта устанавливается административная ответственность. Согласно поправке в Кодекс об административных проступках, за незаконное употребление, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ в небольших количествах без цели сбыта налагается штраф в размере от 300 до 400 манатов, а в случае, если по обстоятельствам дела и с учетом личности виновного применение этих мер будет признано недостаточным, — административный арест сроком до двух месяцев. Проект изменений был вынесен на голосование и принят в III чтении.

Оправданность такого решения прокомментировал для # глава правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

Он придерживается мнения, что потребители наркотиков, как и алкоголики — это больные, а не преступники. Преступления, которые совершаются ими в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в значительной части направлены на то, чтобы заработать средства на закупку себе порции отравы.

«Вряд ли кто-то будет возражать, что борьба с алкоголизмом у нас сошла почти на нет, в то время как с наркотиками одно время активно боролись органы внутренних дел и госбезопасности, и пограничники с таможенниками, – говорит Зейналов. – Давайте теперь посмотрим на результаты, сравнив нынешние данные преступности (на сайте Госкомстата последние данные за 2020 год) с данными, скажем, за 2000 год.

Алкоголизм: были закрыты все лечебно-трудовые профилактории, уменьшилось число специализированных больниц, прилавки завалены алкоголем на любой вкус, в том числе дешевым. Никакой оголтелой кампании в прессе и по телевидению, нулевой интерес в соцсетях (разве что кто-то отравится «паленым» алкоголем или сгорит диспансер для алкоголиков). А в результате, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, за 20 лет снизилось с 630 до 234 (в 2,7 раза). Если посмотреть разбивку по группам преступлений, то число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных пьяными, снизилось с 275 до 45 (в 6 раз), убийств — с 32 до 10 (в 3 раза), разбоев — с 14 до 2 (в 7 раз), хулиганств — с 217 до 35 (в 6 раз), совершенно исчезли случаи мошенничеств, грабежей, распространения наркотиков, совершенных пьяными. Правда, выросло число ДТП, совершаемых пьяными за рулем — с 7 до 19 (в 2,7 раз), но примерно в той же пропорции увеличилось и общее количество ДТП — с 839 до 2085. Причем и сейчас, и в прошлом количество ДТП, совершенных пьяными водителями, не превышает 1% от их общего числа.

Теперь перейдем к наркоманам. В отличие от пьяных, которые совершали все свои преступления, будучи «под градусом», уголовных преступлений, совершенных под действием наркотиков, всегда было мало, и их число за 20 лет выросло с 24 до 31 (в год на 10 млн населения!). Это объяснимо: пьяниц после выпивки тянет к обществу, наркоманы же понимают опасность своего появления на людях и предпочитают получать свое удовольствие дома или в притонах.

Так что, основная масса преступлений, совершаемых наркоманами — это участие в незаконном обороте наркотиков (статья 234 УК АР) или их культивации (ст.237). Общее число преступлений по обороту наркотиков выросло с 2370 до 5252 (в 2,2 раза). При этом, количество преступлений по ст.234 увеличилось с 1989 до 4832 (в 2,5 раза), а по ст.237 — осталось практически неизменным, снизившись с 330 до 323. То есть, при неизменном числе культиваторов наркотиков, их количество на рынке выросло, что свидетельствует об их непрекращающемся импорте в страну.

Число преступников, осужденных по этим статьям, тоже выросло вдвое — с 2120 до 4233. При этом, среди них число ранее совершавших эти же преступления (рецидив) тоже выросло с 473 до 1275 (в 2,7 раз). А вот число осужденных за наркобизнес лиц, не занятых работой или учебой, выросло в меньшей пропорции — с 1833 до 3000 (в 1,6 раз). Зато существенно — с 186 до 83 (вдвое) снизилось число осужденных женщин. Причем, если среди них раньше преобладали безработные (в 2000 г. работали всего 77 из 186 женщин), то сейчас 82 из 83 осужденных за наркотики женщин перед арестом имели работу или учились. Не выросло и даже немного снизилось с 68 до 63 число иностранцев, вовлеченных в оборот наркотиков.

Итак, результатом ожесточенной борьбы с наркотиками за 20 лет стал двукратный рост преступности. Да, женщины постепенно уходят из этого бизнеса, и безработные менее охотно этим занимаются. Но в пандемический 2020 год, несмотря на карантины и ограничения, а скорее всего, именно по этой причине, армия наркодилеров пополнилась 769 новобранцами.

Да и рецидивисты, как видим, стали меньше бояться наказания. Могут сказать, что это связано с либеральностью законодательства и правоохранителей. Но с этим можно поспорить. Действительно, в 2000 г. к уголовной ответственности привлекали 78,2% виновных (1658 из 2120), а в 2020 году — 73,6% (3117 из 4233). В списке наказаний появилось ограничение свободы (1012 человек, или 32,3%). Раньше лишали свободы 81,5% осужденных (1352 из 1658), а сейчас 65,8% (2053 из 3117), и преобладают сроки менее 2 лет (рост с 43,8% до 56,6%).

Но при этом доля получивших сроки больше 5 лет лишения свободы выросла с 16,9% до 23,8%, а число получивших срок в 10-15 лет выросло с 14 до 50. Снизилось со 189 до 28 число осуждаемых условно, с 24 до 13 — число оштрафованных в уголовном порядке. То есть, к впервые оступившимся закон стал либеральней, а к закоренелым — строже. Так, в принципе, закон и должен работать. Но не работает…

И причина, на мой взгляд, в том, что у нас из пушек бьют по «воробьям», а не по главным целям. Иначе бы преступники искали другие пути наркотрафика. А ведь о «Кавказском пути» наркотрафика «широко известно в узких кругах». Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) 16 раз упоминает Азербайджан в своем докладе «Незаконный оборот афганских опиатов вдоль Северного маршрута» (2018). Цитируются случаи, когда наркотики, прошедшие через Азербайджан, впоследствии перехватывали в Грузии, Украине, России, и речь шла о миллионах и десятках миллионов долларов. Все говорит о том, что этим у нас занимаются серьезные люди.

А общественности тем временем демонстрируют видеосюжеты с сжиганием кустов конопли или взвешивание с точностью до миллиграмма кучки наркотиков, изъятой у каких-то бомжеватых «дилеров». Причем во всех победных реляциях об изъятых наркотиках есть нечто общее: кто-то старательно обрубает в самом начале следствия ниточки, ведущие к крупным фигурам этой сети.

Но со статистикой не поспоришь. В 2000 г. зарегистрировали 2370 наркопреступлений и привлекли к ответственности 2120 преступников. В 2005 году — 2114 и 1707; в 2010 г. — 3161 и 2602; в 2015 г. — 3156 и 2521. И в 2020 году по 5252 наркопреступлениям привлекли к ответственности 4233 преступника. Это означает, что по каждому делу проходил всего один обвиняемый, который совершил одно преступление, и сразу же был арестован. Но что-то тут не сходится. Например, в том же 2020 г. количество зарегистрированных наркозависимых в стране составляло 33788, а на конец 2021 г. — даже больше (34602). Даже если каждый из них один раз в год нелегально приобретет у дилера дозу наркотика, и то наркопреступлений будет в 6-7 раз больше.

Однотипные сообщения в прессе практически всегда содержат коронную фразу «приобрел наркотики у неустановленного пока следствием лица», касаются ли аресты Хачмаза, Астары или Баку. По всей стране у следователей как будто отсутствует служебное любопытство о происхождении криминального товара и желание добавить наркокурьеру или мелкому дилеру срок за утаивание личности своего поставщика. Вот потому-то борьба с наркотиками и приводит к обратному результату: на скамью подсудимых не попадают главные фигуры этого бизнеса.

А принятые изменения очень полезные, я их поддерживаю. Но они заработают, если только борьба с наркобизнесом будет действительно вестись, а не имитироваться.