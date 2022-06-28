Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства России. Об этом агентству ТАСС сообщили в российской дипмисии.

Также Болгария высылает советника-посланника РФ Воскресенского, генконсулов в Варне и Русе, директора культурно-информационного центра. Из генерального консульства России в городе Русе в Болгарии будут высланы все дипломаты и техперсонал.

Посольство уточнило, что генконсульство в Варне из-за высылки дипломатов практически осталось без сотрудников.

По словам болгарского премьера Кирила Петкова, сотрудники посольства были уличены в шпионаже. «Наши службы определили их как людей, во многом связанных с российскими спецслужбами и действовавших вопреки интересам нашей страны», — сказал Петков в эфире Болгарского национального телевидения.