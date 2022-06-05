Болгария, Северная Македония и Черногория «закрыли свое небо» для самолета министра иностранных дел страны-изгоя РФ Сергея Лаврова, который должен прилететь с визитом в Сербию.

Как сообщают сербские СМИ, теперь намеченный на 6-7 июня визит российского министра в Сербию «оказался под большим вопросом».

Президент Сербии теперь вынужден лично заниматься логистикой визита главы МИД РФ в страну.

Во время пребывания в Белграде Лавров собирался встретиться с президентом страны Адександром Вучичем, министром иностранных дел Николаем Селаковичем, спикером парламента Ивицей Дачичем, а также с главой Народной скупщины. (УНИАН)