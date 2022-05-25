Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что до его прихода к власти прежнее руководство страны беспричинно отказывалось от более дешевого газа из Азербайджана, хотя это снизило бы ее зависимость от «Газпрома».

Он отметил, что сейчас Россия проводит серию гибридных атак против Болгарии. Об этом Петков рассказал немецкой газете Welt am Sonntag. Премьер-министр заявил, что эти атаки являются наказанием за четкую позицию Софии, выступающей на стороне Украины, передает ИА Красная Весна.

Петков сказал, что против Болгарии была организована большая битва, самой серьезной из которых была кибератака на болгарские почтовые отделения, которые непосредственно перед Пасхой помешали выплате пенсий. Электроснабжение также подверглось нападению. «Они мобилизовали все силы. Например, вдруг появилась странная оппозиция. Демонстранты размахивали российскими флагами под окном моего офиса. Я уже думал, что они ко мне войдут», — сказал Кирил Петков.

Он также признает, что у России много так называемых «друзей и сотрудников» в Болгарии, а в российском посольстве работает 118 сотрудников, что нелогично для такой маленькой страны как Болгария. Премьер-министр Болгарии снова повторил, что зависимость от России и проблема коррупции — две стороны одной и той же проблемы.

«Путин использует коррупцию как инструмент внешней политики. Когда я пришел к власти, и мы начали расчищать, мы обнаружили интересные вещи. У советницы моего предшественника Бойко Борисова в гараже стоял новенький джип. Она его водила, но машину оплатила строительная компания, которая строила газопровод „Турецкий поток“. Ему дали 1,5 млрд евро денег болгарских налогоплательщиков, и он не возит газ в Болгарию — он служит исключительно российским геополитическим интересам, так как транспортирует газ из Украины через Турцию в Сербию и Венгрию», — заявил премьер-министр в интервью.

Петков также напоминает, что до его прихода к власти от более дешевого газа из Азербайджана отказывались ни с того, ни с сего, хотя это снизило бы зависимость от «Газпрома».

То есть, мы видим, что даже несмотря на тяжелейшее положение России в связи с неудачной агрессией против Украины и введенными против нее ограничениями, она по-прежнему находит возможности, чтобы вмешиваться в дела и других стран. Получается, силы для гибридных войн у гидры всё еще есть? Что же надо еще сделать Европе, мировому сообществу, чтобы обрубить ее щупальца?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Россия задолго до вторжения в Украину действовала с помощью кибератак и хакерских атак на многие западные страны, включая Норвегию. Это продолжалось и после начала войны, особенно в отношении стран, которые Россия хочет наказать, таких как Польша, Болгария и Финляндия.

Кроме того, Россия прекратила весь экспорт газа в эти страны. Интересно, что эти страны импортируют относительно небольшие объемы газа. Таким образом, экономические потери для России ограничены. Болгария, например, потребляет 3 миллиарда кубометров газа в год, а Германия импортирует 42 миллиарда кубометров из России. Вторым по величине импортером российского газа в Европе является Италия. Россия сильно пострадает в финансовом плане, если эти страны полностью прекратят импорт газа из России. Однако это, к сожалению, нереалистично. Лучшее, на что можно надеяться, это постепенное снижение в течение более длительного периода времени.

Проблема в том, чтобы найти альтернативу российскому газу. Норвегия является надежным и желанным поставщиком в Европу, но имеет ограниченные возможности для увеличения экспорта. Болгария, насколько известно, заключила контракт на 1 млрд кубометров с Азербайджаном. Германия не должна была закрывать свои АЭС. Путинская военная машина сейчас сильно выигрывает от того, что Германия стала настолько зависимой от российского газа.

Володимир Фесенко, аналитик, директор Центра политических исследований «Пента» (Украина):

— Да, и сил, и ресурсов у России еще много, хотя часть из них обрублены, а часть ограничены. Россия продолжает получать огромные доходы от продажи нефти и газа, и использовать их и для горячей войны против Украины, и для гибридной войны против стран Запада, а также для влияния на отдельные страны. Также надо учитывать, что во многих странах у России есть сильные лоббистские структуры, есть давние связи (от политических и до гуманитарных) этих стран с Россией, которые Кремль использует для влияния на эти страны. И Болгария — одна из европейских стран, на которую Россия имеет давнее и сильное влияние.

Полностью обрубить все щупальца России (путем санкций и политической изоляции) вряд ли получится. Не получится ввести тотальное нефтяное и газовое эмбарго. Такие крупные покупатели российских углеводородов как Китай, Индия и целый ряд других стран к санкциям не присоединились. Поэтому будем реалистами – санкции существенно ослабляют Россию, но не лишают ее всей мощи.

А вот что возможно делать на Западе – более активно и решительно бороться с российским лоббизмом в отдельных странах. Здесь ситуация несколько улучшилась после 24 февраля, но все равно для России остается немало возможностей. Как это не парадоксально, Россия пользуется демократическими возможностями в этих странах, в том числе свободой слова и политическим плюрализмом. Хорошо, хотя бы, что уже закрывают российские пропагандистские ресурсы на Западе.

Главное, что может помочь в решении этой проблемы – активная помощь Украине, чтобы Украина смогла победить в этой войне. В свою очередь военное поражение России неизбежно ослабит политический режим Путина, в том числе и во внешнем влиянии, а возможно и приведет его к краху.