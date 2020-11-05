Более 436 тыс. человек заразились за сутки коронавирусом в мире

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 47,36 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 436 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 7 тыс., превысив 1,21 млн, передает ТАСС.

По состоянию на 18:00 мск 4 ноября в ВОЗ поступили сведения о 47 362 304 инфицированных и 1 211 986 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 436 068, а умерших — на 7 084.

Рекордным на настоящий момент считается суточный показатель в 557 334 инфицированных, зафиксированный 31 октября. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Почти половина всех случаев заражения, зафиксированных в мире за минувшие сутки, приходится на Европу — 214 184. На втором месте Северная и Южная Америка (127 706), на третьем — Юго-Восточная Азия (55 673).

Больше всего инфицированных, по информации ВОЗ, в США — 9 193 765. Далее следуют Индия (8 313 876), Бразилия (5 554 206), Россия (1 693 454), Франция (1 469 508), Испания (1 259 366), Аргентина (1 183 131), Колумбия (1 093 256), Великобритания (1 073 886), Мексика (933 155), Перу (906 545) и Италия (759 829).