Более 186 тысяч новых случаев коронавируса выявили в США

В США за сутки выявили 186,8 тыс. заразившихся коронавирусом, скончались 3 655 человек, сообщается на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии в стране зафиксировано 24,8 млн случаев COVID-19 и более 414 тыс. летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в США в «исключительных ситуациях» разрешили смешивать разные вакцины от коронавируса, а также увеличивать интервал между дозами до 6 недель, если невозможно ввести вторую дозу раньше.

Напомним, в РФ за сутки выявили 20 921 случай коронавирусной инфекции, умерли 559 пациентов с COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, из них 68 971 пациент скончался (lenta.ru)