Более 158 тысяч лицам разрешено перемещение в условиях карантинного режима

Объявлено количество сотрудников госорганов и частных организаций, зарегистрированных через портал “icaze.e-gov.az”, перемещение которых разрешено в условиях карантинного режима.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

Было отмечено, что в первый день работы системы были утверждены разрешения 158 170 сотрудников из 11 986 организаций.

Отметим, что с 3 апреля юридические и физические лица, чья деятельность разрешена Кабмином, должны пройти регистрацию в Системе выдачи разрешений (icaze.e-gov.az.) и мониторинга центра развития электронного правительства.

| 2020-04-04T02:08:22+00:00 4 апреля 2020, 05:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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