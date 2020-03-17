Бойтесь данайцев, дары приносящих

Новость хорошая: дети легко переносят коронавирусную инфекцию. Более того, у них болезнь протекает бессимптомно. Об этом знали с самого начала возникновения инфекции, но сейчас пришло очередное подтверждение, основанное на результатах исследования, как сообщает издание MedicalXpress, экспертов из детского центра в китайском Гуанчжоу. Там обследовали 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет из семей, где отмечались случаи заражения коронавирусом. В результате проведенных исследований выяснилось, что лишь 10 из них (1,3%) были инфицированы, однако у них не было лихорадки и высокой температуры, боль в мышцах и слабость они не испытывали. Также, в отличие от взрослых, у детей не зафиксировали затрудненное дыхание. Осложнений в виде пневмонии также ни у одного ребенка не было. Так, что родители могут вздохнуть с облегчением.

Но есть новость и плохая: китайские ученые по результатам исследований пришли к выводу — поэтому дети являются скрытыми разносчиками коронавирусной инфекции. Т.е., дети представляют потенциальную опасность для взрослых по той причине, что болезнь у них протекает скрытно, и они очень незаметно могут заразить родителей и родственников. Совсем как данайцы, дары приносящие.

Чем же можно объяснить низкое распространение заболевания среди детей? Вероятно, вовремя принятыми профилактическими мерами — школы и детские сады во время вспышки заболевания были закрыты в первую очередь, как в Китае, так и в других странах. Детей взрослые оберегают в большей степени, стараются их изолировать, принимают профилактические меры, а в случае заражения дети переносят инфекцию в более легкой форме или вообще бессимптомно, поскольку их иммунная система очень хорошо подготовлена к борьбе с вирусами. Всем известно, что корь или ветрянка относительно легко переносятся в детском возрасте, но могут вызвать массу осложнений у взрослых. Если в доме несколько детей разного возраста, подхвативших корь или ветрянку, то степень тяжести болезни у них зависит от их возраста. А взрослые, имеющие в анамнезе (истории жизни и болезни) хронические заболевания, особенно больные диабетом и болезнями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, оказываются наиболее уязвимыми перед коронавирусом. Особому риску в ситуации с распространением коронавируса подвержены прежде всего пожилые люди, при этом уровень смертности растет в геометрической прогрессии приблизительно с 65 лет. В Китае, к примеру, уровень смертности среди инфицированных в возрастной группе до 40 лет составил 0,2%, но в возрасте от 70 до 79 лет этот показатель повысился до 8%, а с 80 лет — до 14,8%.

Но если дети могут болеть бессимптомно и быть разносчиками инфекции, то их следует регулярно проверять на наличие коронаинфекции. Как же в условиях всеобщего карантина, когда всех школьников и дошкольников отпустили по домам, массово тестировать их на наличие вируса? Конечно, в этой ситуации органам здравоохранения было бы практичнее организовывать тестирование в самих школах, чем отправлять каждого из них в лаборатории или посылать специалистов на дом. Кстати, в Беларуси отказались от введения карантина в учебных заведениях, лишь несколько классов в Минске и Витебске временно переведены на домашнее обучение, поскольку в семьях некоторых учеников был обнаружен РНК коронавируса. Отметим, что всего по состоянию на 16 марта в Беларуси официально подтверждены 36 случаев заболевания коронавирусом.

Да и Швеция до сих пор не закрыла границы, там все еще продолжают работать все образовательные учреждения, кафе, рестораны, тренажерные залы. Шведское Управление по делам публичного здравоохранения несколько дней назад выдало рекомендации по тестированию на коронавирус прежде всего людей с тяжелыми признаками Covid-19, пациентов больниц, медицинского персонала и людей пожилого возраста, находящихся в группе повышенного риска. Шведские ученые утверждают, вопреки мнению своих коллег из других стран, что коронавирус безопасен. Мол, среди заразившихся уровень смертности всего 2 процента. Между тем, в Швеции число заболевших превысило отметку в 1000 человек. Умерли три человека, один выздоровел, трое в тяжелом состоянии. В последнее время не зарегистрировано большого числа новых случаев заражения. И на фоне этого и бизнес продолжает функционировать в прежнем режиме, и государственные учреждения работают.

Виновником распространения коронаинфекции ученые назвали и резиновые перчатки, которые в других случаях являются средством защиты. Медики заявляют, что частое мытье рук и обработка их антисептиком в общественных местах снизит вероятность заражения в большей степени, чем одноразовые перчатки. Всемирная организация здравоохранения предупреждает: ношение резиновых перчаток в общественных местах в качестве меры профилактики новой коронавирусной инфекции не эффективно. «Вы в большей степени защищены от COVID-19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем, когда носите перчатки. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя риску заражения»,- говорится в заявлении ВОЗ.

Мыть руки и дезинфицировать их нужно, потому что руки касаются многих поверхностей, и на них может попасть вирус. Оказавшись на руках, вирусные частицы могут попадать в глаза, нос или рот. С этих частей тела вирус может внедряться в организм и вызывать заболевание. «Как вам, так и окружающим следует строго соблюдать правила респираторной гигиены. Для этого необходимо прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить. Зачем это нужно? Вирус передается через мелкие капли. Строго соблюдая правила респираторной гигиены, вы можете защитить окружающих от таких вирусных заболеваний, как ОРВИ, грипп и COVID-19»,- напоминает ВОЗ об общих и актуальных сейчас правилах гигиены.

Отметим, что эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.

В Азербайджане в рамках борьбы с распространением инфекции по решению правительства введен особый режим, предусматривающий запрет на массовые мероприятия, в том числе свадьбы и траурные церемонии, ограничено время работы ресторанов и кафе, приостанавливается деятельность кинотеатров, музеев, театров, спортзалов, клубов, баров и развлекательных центров. Работать без изменений будут только аптеки, рынки и супермаркеты. За нарушение эпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов введены штрафы от 100 до 5000 манатов, может применяться также арест сроком до 5 лет.

По сообщению оперативного штаба при кабинете министров, общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 25 человек, и особый режим введен не потому, что ситуация в стране тяжелая: «Наоборот, это предпринимаются превентивные меры, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, как в других странах»,- заявил пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов, выступая на брифинге Оперативного штаба. И как сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов, в Азербайджане достаточно тестов на коронавирус. Почему бы в таком случае не начать разворачивать в черте крупных городов автостанции для диагностики коронавируса, как это уже сделали в Южной Корее, Европе и США. Чтобы достаточно было просто подъехать к окошку, опустить стекло автомобиля и открыть рот для сдачи пробы. Такой подход ограничил бы контакты между людьми и снизил риск распространения инфекции. Использование такой технологии — одна из причин, по которой в Южной Корее соотношение протестированных людей к общей численности населения выше, чем где-либо еще в мире — 3600 на 1 млн. Для сравнения, в США эта цифра составляет около 5 на 1 млн.

Азербайджан достаточно богатая страна и может позволить себе провести массовую диагностику населения, а детей, с учетом у них скрытого течения инфекции, — по несколько раз. Ведь хорошо известно, что лечение болезни обходится дороже, чем ее профилактика. А в данном случае можно еще и перефразировать – расходы на восстановление социально-экономических последствий коронавируса для страны окажутся намного больше, чем его профилактика.