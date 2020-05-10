Бой Фергюсон — Гэтжи стал лучшим на UFC 249

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) подвело итоги ивента 249, прошедшего в ночь с 9 на 10 мая в американском Джексонвилле, передает официальный сайт промоушена.

Так, лучшим поединком вечера был признан бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, который возглавил турнир. Победу одержал Гэтжи, Фергюсону был засчитан технический нокаут.

Призовые в размере $50 тыс. за лучшее выступление получили Джастин Гэтжи и Фрэнсис Нганну, который нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка в первом раунде.(Газета.Ru)

| 2020-05-10T17:11:30+00:00 10 мая 2020, 21:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss