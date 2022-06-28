Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали лидерами спроса на недвижимость у состоятельных россиян. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank Russia, передает РБК.

Уточняется, что в январе–мае этого года на Турцию пришлось 20% продаж зарубежной недвижимости россиянам, на ОАЭ — 18%. Третье место — 12% — поделили между собой Португалия и Кипр. На четвертом — Греция с 9%. Замыкает первую пятерку Мальта, на которую пришлось 6% спроса.

Аналитики отмечают, что Турция стала лидером рейтинга по нескольким причинам. Во-первых, при инвестициях в $400 тысяч иностранцы могут рассчитывать на турецкое гражданство. Во-вторых, состоятельные россияне рассматривают турецкую недвижимость как растущий в цене актив, который можно использовать для сдачи в аренду. Кроме того, Турция не планирует присоединяться к санкциям против России, введенным в ответ на вторжение в Украину.

Наибольшим спросом среди турецких городов у россиян пользуется Стамбул, затем идут популярные курорты Аланья и Анталья и более дорогие — Бодрум и Фетхие. 80-85% всех запросов входят в бюджет до $1 млн.

В ОАЭ лидером по числу покупок недвижимости россиянами стал Дубай — 75%, вторую строчку — 20% — занимает Абу-Даби, 5% приходится на Рас-эль-Хайма. При этом 70% покупателей дубайской недвижимости планируют открывать компании в ОАЭ.

В мае 2022 года россияне стали лидерами среди иностранцев по приобретению жилой недвижимости в Турции. Граждане России купили более 1200 квартир.

11 июня глава министр иностранных дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о намерении ужесточить ограничения на выдачу ВНЖ для всех иностранцев, кроме крымских татар. В частности, с 1 июля 2023 года число иностранцев, проживающих в каждом районе страны, не будет превышать 20%. Таким образом для иммигрантов «закрывают» 1200 жилых районов Турции.