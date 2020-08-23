Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена на территории России) обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Об этом сообщил руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его словам, за минувшие сутки со стороны позиций террористов зафиксировано два обстрела населенных пунктов Шейх-Али в провинции Алеппо и Мааррет-Син в провинции Идлиб.

Щербицкий также сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в сирийских провинциях Ракка, Хасеке и Дейр-эз-Зор. Силами армейской авиации проведено очередное воздушное патрулирование.

Ранее российские и сирийские военные совместными усилиями уничтожили укрытия боевиков в поселке Тахмас на севере провинции Хама (aif.ru).