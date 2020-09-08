Boeing выявил новые производственные дефекты самолетов 787 Dreamliner

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. сообщил об обнаружении еще одной производственной проблемы, которая замедляет поставки самолетов 787 Dreamliner, передает Интерфакс.

Как заявила компания, проблема затрагивает горизонтальный стабилизатор лайнеров.

В августе Boeing приостановил полеты восьми лайнеров 787 из-за ранее обнаруженных производственных проблем, что вынудило регуляторов в сфере воздушной безопасности начать проверку в связи с недостатками контроля качества, вероятно, сохраняющимися на протяжении около десятилетия, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний правительственный документ и информированные источники.

Производственные проблемы затормозили поставки самолетов. Boeing поставил четыре лайнера 787 в августе, таким образом, ежемесячные объемы производства — 10 самолетов — продолжают опережать темпы поставок. Boeing ожидает, что проблемы, касающиеся качества, повлияют на поставки «в ближайшей перспективе».

Новая проблема связана с тем, как были соединены между собой части во время сборки горизонтального стабилизатора, или заднего крыла. Компания сообщила, что дефект выявлен у еще не поставленных самолетов и был обнаружен «ранее в текущем году».

В концерне заявили, что проинформировали Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA), и установили, что дефект не является непосредственной проблемой для безопасности полетов.

«Мы исправляем проблему с самолетами, которые еще не были поставлены. Проводится анализ, чтобы выяснить, нужно ли принять меры в отношении эксплуатируемых самолетов», — говорится в заявлении компании.

Ранее авиастроительный концерн сообщил американским авиационным регуляторам, что некоторые детали, которые производятся на предприятиях компании в Южной Каролине, не соответствуют его собственным схемам и производственным стандартам, следует из служебной записки FAA от 31 августа, с которой ознакомилась WSJ.

В документе говорится, что регулятор может провести проверку до около 900 из примерно 1 тыс. самолетов Dreamliner, поставленных с 2011 года. Масштаб проверок говорит о том, что ситуация вызывает существенные опасения регулятора, пишет WSJ. При этом регуляторы не планируют принимать незамедлительные меры и не давали сигналов о том, какие шаги они могут предпринять.

Boeing поставил 84 самолета до конца августа. Помимо лайнеров 787 речь идет о грузовых и военных самолетах.

Акции Boeing в ходе торгов во вторник дешевеют на 3,9%.