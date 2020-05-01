Boeing разместил облигации на $25 миллиардов

Концерн Boeing не будет прибегать к финансовой помощи правительства США, поскольку получил 25 миллиардов долларов в результате размещения облигаций.
Boeing, как и другие представители авиационной отрасли, пострадал от ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом. Ранее концерн столкнулся с миллиардными убытками из-за приостановки в 2019 году полетов лайнера Boeing 737 Max после двух авиакатастроф, в которых винили программное обеспечение и недостаточное обучение пилотов новой технике.
«Мы не планируем искать дополнительные ресурсы на финансовых рынках или прибегать к предложениям правительства США в настоящее время», — говорится в заявлении. Отмечается, что облигации были размещены семью траншами со сроками погашения от трех до 40 лет.(РИА Новости)