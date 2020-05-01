Boeing разместил облигации на $25 миллиардов

Boeing, как и другие представители авиационной отрасли, пострадал от ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом. Ранее концерн столкнулся с миллиардными убытками из-за приостановки в 2019 году полетов лайнера Boeing 737 Max после двух авиакатастроф, в которых винили программное обеспечение и недостаточное обучение пилотов новой технике.