Блуждающие во тьме

Эпоха «Просвещения» Lumière – время, когда образованные и неравнодушные люди решили, что общество и цивилизация в целом, выиграют от того, что думающие люди попробуют поделиться своими мыслями с остальными, теми, кто пребывает в невежестве. Во тьме. Эпоха Lumières родилась во Франции. Во французском языке есть интересное устойчивое выражение «apporter une lumière» — просветить, в дословном переводе звучит как «принести свет».

Вольтер — одна из ярчайших звезд Просвещения. Использовал разные жанры, чтобы рассказать обществу о его правах и обязанностях. В форме притчи поведать о пороках сильных мира сего, невежестве и страданиях простых людей. Сказки Вольтера с прихотливым сюжетом, затягивают, но не только развлекают, но и просвещают.

Зададимся вопросом. Устарели ли истины, изложенные Вольтером, Дидро, Руссо? С тех пор много воды утекло. Сегодня некоторые яйцеголовые думают о создании Богочеловека, которому все по плечу. Ему можно будет не только имплантировать улучшенные внутренние органы, но и сделать апгрейд памяти, усовершенствовать мыслительные способности. Тем не менее… Наблюдая за дискуссиями, бурлящими на аренах столь популярных соцсетей, прихожу к неутешительному выводу. Мы продолжаем блуждать во тьме. Единицы способны увидеть целостную картину и не впасть в безумие. Гениальный Вольтер! Он не только не устарел, наоборот, как никогда актуален. Его персонажа Кандида (Candide с фр. бесхитростный, наивный) встречаем на каждом шагу. Наших граждан уподобили Кандидам. Почему прихожу к такому выводу? Гражданам, обществу предписывают исполнять то, что высокое начальство посчитало полезным для всех и каждого. Себя в число законопослушных граждан они (начальство), очень часто, не включают. Возможно, представляя себя Юпитерами, которым в отличие от быков все дозволено.

«Вернемся к нашим баранам». Фраза из того же «Кандида» Вольтера. К тому, что сегодня волнует всех нас. К пандемии. К карантину. К короне. Коварный вирус искусно ведет свою партию, повергая в истерику страны и континенты.

Информация о природе вируса, его происхождении, симптомах заболевания, способах лечения варьируется беспрерывно. Достоверной информации практически нет, а есть вариации на популярную тему «короны». О нем говорят все. Еще одна характерная особенность вируса: общество разделилось на две части. Как там у английских политиков? Лейбористы и тори. У американцев — республиканцы и демократы. И у коронавируса также есть про и контра. Те, кто верит, что это не просто вирус, а суперсекретная разработка спецслужб одной из держав, и по этой причине он и ведет себя, как оружие массового поражения. Другие уверены в том, что – это мыльный пузырь, фейк, придуманный все теми же тайными правителями мира, супербогачами, вроде Била Гейтса, озабоченного невероятным количеством населения земного шара, и жаждущим его уменьшить во благо тех, кто останется. Для этого и придумали этот фейк с короной. А вот активно сокращать население, «Бил и сотоварищи» будут с помощью вакцины. Борьба между верующими в корону и неверующими в нее, развернулась нешуточная.

Остается ли в таком бурном океане мнений и противоречивых рекомендаций возможность найти рациональное зерно? Прийти к какому-либо определенному мнению?

Проблема заключается в том, что люди уверовав однажды во что-то, как правило, перестают воспринимать другую точку зрения, информацию, которая бы разрушила их убеждение. Именно по этой причине любое открытие в разных областях жизни человека принимается в штыки. Галилея чуть не сожгла инквизиция за его заявления о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Похожее, неодобрительное отношение к «инакомыслящим» нашло свое отражение и на фейсбуке, создавшем систему echo chamber. Что это значит может расшифровать каждый пользователь этой социальной сети. В вашей ленте появляется информация, которая по мнению администратора сети соответствует вашему профилю, то есть вашей виртуальной личности. Вы видите в основном информацию, подтверждающую ваши изначальные убеждения. Вы попадаете в своего рода резервацию, где встречаете лишь себе подобных. И еще больше утверждаетесь в своем взгляде на мир, получив своеобразную поддержку от «единомышленников». Получается, что в данном случае в качестве «просветителя» выступают дирижеры ФБ.

Чем, по моему мнению, отличается Просветитель настоящий от фейкового? Фейковому надо создать целевую аудиторию и просто продать соответствующий товар, неважно какой, это может быть голос на выборах или новая модель авто, медицинская маска и т.д У Просветителя нет корыстной цели. Безусловно, он может заблуждаться. Не люблю Руссо с его противоречивым «Общественным договором». Оговорюсь — это мое персональное мнение. Однако обвинить его в корысти невозможно.

Чтобы выйти из кокона своих убеждений и получить более адекватный взгляд на реальность нужна информация из разных источников. И еще необходим критический взгляд на проблему.

В отсутствие даже подобия диалога между обществом и властями, сложно, практически невозможно, решать самые простые проблемы, не говоря о такой коварной, как коронавирус. Люди могут предлагать самые разумные решения по каждому пункту, но это не значит, что их услышат. Принимающие решения и подчиняющиеся решениям не являются сообщающимися сосудами. Нет, они связаны формально. У них разные целевые аудитории. Они в разных echo chambers. Вот по этой причине получается диалог двух глухих. Каждый говорит, иногда даже кричит, но собеседник не слышит его.