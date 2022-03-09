Итальянская автопроизводитель легкой и грузовой коммерческой техники – Iveco – прекращает экспорт автомобилей в Россию. Об этом в среду, 9 марта, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на генерального директора автоконцерна Геррита Маркса.

Собеседник агентства также отмечает, что итальянская компания рассматривает возможность отказа от участия в совместном производстве автомобилей на территории РФ. Российский завод «Ивеко-АМТ», выпускающий грузовики совместно с «Уралазом» расположен в городе Миасс Челябинской области.

Ранее аналогичные решения приняли грузовые бренды Volvo Trucks, Renault, Trucks, Scania, Man и Daimler.