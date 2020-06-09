Блогеру Тихановскому в Беларуси предъявлены обвинения

Следственный комитет (СК) Беларуси подтвердил факт предъявления обвинения Сергею Тихановскому — белорусскому блогеру и руководителю инициативной группы его супруги Светланы, претендующей на пост президента страны. «Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси», — говорится в сообщении СК, распространенном в Telegram-канале ведомства во вторник, 9 июня.

Статья 342 предусматривает наказание в виде штрафа, ареста или ограничение свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок, а статья 364 — арест или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.

По версии СК, 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской «было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции. В результате этих действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел». Тихановский и еще семеро активистов в настоящее время содержатся под стражей. (DW)