Блинкен заявил, что интересы США и Китая по Ирану и КНДР совпадают

Урегулирование ядерных проблем Ирана и КНДР стало одной из тем американо-китайских переговоров высокого уровня, которые состоялись в Анкоридже (штат Аляска), причем выяснилось, что интересы Пекина и Вашингтона по данной проблематике во многом совпадают. Об этом заявил журналистам в пятницу по завершении данных встреч госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы (должностные лица США — прим. ТАСС), начиная нынешние переговоры, безусловно, знали, что есть ряд сфер, в которых между нами (Вашингтоном и Пекином — прим. ТАСС) имеются фундаментальные расхождения», — сказал шеф американской дипломатии.

«Однако, — отметил он, — мы также смогли провести в течение многих часов очень откровенный разговор по обширной повестке дня». «По Ирану, по Северной Корее, по Афганистану, по климату наши интересы пересекаются», — убежден руководитель внешнеполитического ведомства США.