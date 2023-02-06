Администрация США начала оказывать содействие в связи с землетрясением в Турции, которое также затронуло соседнюю Сирию.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в понедельник.

«Наши первоначальные меры по оказанию помощи Турции уже принимаются, а поддерживаемые США гуманитарные организации в Сирии реагируют в связи с последствиями землетрясения по всей стране. Мы намерены сделать все, что можем, для оказания в ближайшие дни, недели и месяцы помощи пострадавшим от землетрясения», — отметил он.

Госсекретарь сообщил, что США оценивают свои «возможности по комплексному реагированию». Как уточнил Блинкен, он поручил помощникам поддерживать «тесный контакт с турецкими союзниками», а также партнерами, представляющими гуманитарные организации, чтобы «определить, в чем нуждается регион».

Президент США Джо Байден заявил, что «распорядился немедленно оказать помощь» Турции. По его словам, американские специалисты будут содействовать турецким коллегам в проведении поисковых и спасательных операций. «Поддерживаемые США партнеры в гуманитарной сфере также реагируют в связи с разрушениями в Сирии», — добавил американский лидер.