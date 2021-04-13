Блинкен собирается встретиться с главой МИД Украины в Брюсселе

Госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Брюссель 13-15 апреля может встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщил в понедельник исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер в ходе брифинга, посвященного поездке Блинкена.

Рикер напомнил, что украинский министр встретится в Брюсселе 13 апреля с постпредами стран-членов НАТО в рамках заседания совместной комиссии, на котором будет озвучена необходимость «воздерживаться от эскалации» на границе Украины с Россией. «Мы продолжим использовать возможности для обсуждения [ситуации] с союзниками. Министр иностранных дел Украины будет лично на заседании. Госсекретарь должен будет иметь возможность увидеться [с главой украинского МИД] позднее в Брюсселе», — сказал он.

Сотрудник Госдепа заявил, что действия России на границе с Украиной ведут к эскалации напряженности. При этом конкретных примеров он не привел. Кроме того, Рикер приписал России проведение «кампании дезинформации» против украинской стороны. «Мы внимательно отслеживаем ситуацию, координируемся с украинскими властями, нашими союзниками и партнерами», — сказал он. (ТАСС)