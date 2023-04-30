Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой правительства Армении Николом Пашиняном, сообщает РИА Новости.

В ходе беседы Блинкен отметил необходимость урегулирования конфликта в Закавказье с помощью прямого диалога между Баку и Ереваном.

Как заявила пресс-служба госдепартамента, Блинкен подчеркнул важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Он также заверил Пашиняна в том, что Вашингтон сохраняет поддержку Армении. На взгляд госсекретаря, единственным путем к прочному миру в Закавказье являются прямой диалог и дипломатия. Блинкен выразил признательность Пашиняну за «неизменную приверженность» главы правительства Армении мирному процессу.

Ранее армянская газета «Грапарак» сообщила, что США оказывают давление на Армению, чтобы та скорее подписала мирный договор с Азербайджаном. По мнению СМИ, Вашингтон хочет, чтобы первоначальный вариант мирного договора был подписан уже концу мая. Газета отмечает, что предложения настолько невыгодны, что власти Армении не дают своего согласия.

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