10 октября Государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал недавние встречи как позитивные шаги на пути к мирному договору.

В этой связи он подчеркнул важность встреч на уровне министров иностранных дел в Женеве и лидеров в Праге.

Госсекретарь также отметил важность встречи между представителями Азербайджана и Армении, состоявшейся в Белом доме по инициативе советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

Оценив возвращение Азербайджаном 17 армянских военнопленных как позитивный шаг, Блинкен заявил, что США готовы оказать поддержку в решении вопросов делимитации границ, открытия транспортных линий и определения судьбы пропавших без вести, а также других гуманитарных вопросов.

Госсекретарь также коснулся важности переговоров по мирному договору в конкретных временных рамках, одобрил обсуждения по обеспечению прав и безопасности этнических армян, проживающих в Карабахе. Энтони Блинкен отметил, что в Азербайджане было обнаружено массовое захоронение, в связи с чем выразил соболезнования главе нашего государства.

В свою очередь, Президент Ильхам Алиев положительно оценил состоявшуюся в Женеве первую двустороннюю встречу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Глава государства также выразил надежду, что принятое в результате встречи в Праге заявление внесет вклад в мирный процесс. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что мирный договор может быть подписан до конца этого года, если Армения продемонстрирует политическую волю.

Глава государства также коснулся встреч между представителями Азербайджана и Армении, проведенных по инициативе как Энтони Блинкена, так и Джейка Салливана, расценив это как шаги к миру.

Президент Азербайджана напомнил, что после Первой Карабахской войны более 3900 наших соотечественников считаются пропавшими без вести, отметил важность предоставления Арменией информации о месте массовых захоронений.

Президент Ильхам Алиев попросил госсекретаря США оказать содействие в решении этого вопроса, используя свои возможности. Глава государства сказал, что в Международном Комитете Красного Креста есть определенные сведения о местонахождении некоторых массовых захоронений на основании показаний свидетелей и другой информации.

На встрече также были обсуждены вопросы дальнейшего развития азербайджано-армянских отношений.