Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что США будут продолжать поддерживать Украину в вопросах «восстановления контроля» над своими территориями, сообщает ТАСС.

«Госсекретарь повторил послание президента [США Джо] Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины и мы в будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом отношении», — указано в сообщении пресс-службы Госдепа.