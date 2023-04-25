Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен вновь отклонил приглашение на заседание Совета Безопасности ООН под председательством главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на заседании Совбеза по ближневосточному урегулированию 25 апреля США представляли постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, Великобританию — постпред Барбара Вудворд, Францию — постпред Николя де Ривьер. При этом предполагалось, что на заседании Совбеза страны-участницы будут представлены главами внешнеполитических ведомств.