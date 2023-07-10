Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом саммит НАТО в Вильнюсе и последние события российско-украинской войны.

Как сообщает #, об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Госсекретарь подчеркнул, что сейчас настало время для Швеции официально присоединиться к альянсу НАТО, а США и Турция еще больше укрепляют давнее оборонное сотрудничество.

Кроме того, госсекретарь поднял вопрос о необходимости срочного обновления механизма ООН по оказанию гуманитарной помощи Сирии сроком на 12 месяцев.

Секретарь поблагодарил Турцию за руководство в этом вопросе.