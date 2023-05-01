Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«У нас нет планов встреч или иных контактов с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. У госсекретаря была возможность поговорить с ним по телефону месяц назад. Он ясно заявил о необходимости освободить незаконно задержанного гражданина США, корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также другого незаконно удерживаемого американца Пола Уилана», — сказал он.