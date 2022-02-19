Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг через министра национальной обороны Турции Хулуси Акара во время их встречи в Брюсселе 17 февраля передал поздравления Анкаре с 70-летием членства в НАТО, сообщает Anadolu.

В свою очередь, в Турции в честь этой даты Управление по связям с общественностью при президенте страны организовало панельную дискуссию «Динамика изменения и долгосрочный союз: сильнее на 70 лет с Турцией». Глава управления и пресс-секретарь главы Турции Фахреттин Алтун в своей вступительной речи отметил, что несмотря на то, что в последние 30 лет часто можно услышать о том, что «дни НАТО сочтены», альянс «сохраняет свою позицию в мировой политике».

Алтун заявил, что Анкара рассматривала и рассматривает НАТО как стратегический и ценный альянс, добавив также, что Турция за 70 лет неоднократно зарекомендовала себя как надежный партнер для своих друзей и союзников.

И полным диссонансом этому прозвучало в тот же день заявление небезызвестного председателя турецкой партии «Родина» Догу Перинчека, который сказал, что «выйти из НАТО необходимо ради собственной безопасности Турции». Об этом сообщает турецкое интернет-издание Haberler.

Политик заявил, что если «разорвать цепи» НАТО, то можно будет в трансграничных операциях зачистить поддерживаемую США сепаратистскую Рабочую партию Курдистана (РПК).

Перинчек заявил, что НАТО является виновником всех нераскрытых преступлений в Турции за последние 70 лет, тогда как Турция сталкивается с вооруженными угрозами США. По его словам, оставаясь в НАТО, Турция не может обеспечить свою безопасность, а сама НАТО не является оборонной организацией.

Он также призвал положить конец «иностранной оккупации» 153 островов в Эгейском море и реализовать на деле суверенитет Турции.

По словам Перинчека, такой шаг ускорит распад НАТО и поспособствует «установлению мира во всем мире», передает ИА Красная Весна.

Любопытный, конечно, взгляд, но насколько он соответствует реальным интересам Турции в сегодняшнем мире? Все-таки НАТО — это некий тыл, что ни говори. Наверное, выход Турции из альянса с радостью приветствовали бы в Москве, потому что это означало бы, что одним противовесом в ближайшем окружении у нее теперь меньше.

Своим мнением по этому поводу поделился с # турецкий политолог, ведущий специалист экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер:

— Начать, наверное, следует с того, что на самом деле не существует проблем между Соединенными Штатами (главной силой НАТО) и Турцией. Есть кое-какие разногласия между Вашингтоном и нынешним президентом Эрдоганом. Ни США не угрожают Турции, ни турецкий народ не выступает против интересов Америки в регионе. Просто в начале нулевых Штаты оказывали поддержку Эрдогану, а потом перестали. Вот это есть, да.

Во-вторых, упомянутый Догу Перинчек, политик хоть и известный, но на выборах он и его партия не набирают и полпроцента. А выступает так, будто это он правит Турцией. Кроме того, в свое время, в восьмидесятые, он сам встречался с главой РПК Абдуллой Оджаланом и поддерживал их. И в те времена Перинчек называл Турцию «фашистским государством». А сегодня он вдруг прозрел и называет РПК сепаратистами.

В-третьих, Догу Перинчек игнорирует то, что происходит в Сирии на самом деле. Ему следовало бы знать, что НАТО в Сирии вообще не присутствует. Восток Сирии сейчас контролируют курдские формирования. Но это не имеет никакого отношения к блоку, это делают США. До этого Штаты просили Турцию очистить эту территорию. Тогда правительству Обамы не удалось договориться с Анкарой. После этого Турция и начала работать с Россией. Купила у нее С-400. И хотя мы уже выплатили ей $2 млрд, эта система до сих пор не активизирована полностью. Это потеря Турции. Потому что эта система еще не работает, а мы уже успели выйти из программы по созданию самолета F-35. А ведь туда был вложен колоссальный труд турецких специалистов и большие финансы.

Но никаких проблем с НАТО у Турции нет, нигде. Благодаря именно НАТО, Россия сегодня не может угрожать ни Турции, ни странам Балканского полуострова. Благодаря НАТО, мы смогли оказать поддержку Азербайджану во Второй Карабахской войне. Сама Турция, в одиночку, не смогла бы пойти на это.

И что касается самостоятельной обороны, у Турции нет пока таких возможностей в полной мере – именно НАТО предоставляет нашей стране все разведданные радарных систем. Благодаря этому Турция сейчас чувствует себя в безопасности. У Турции, например, уже довольно старые ВВС – в основном это самолеты F-16, которым по 30 лет. И если поддаться призывам таких как Перинчек, выйти из НАТО, то какое будущее ждет Турцию? Превращение в банальную ближневосточную страну, типа Египта, Ирака. Благодаря НАТО Турция может проводить сегодня качественные боевые операции, потому что есть и техническая поддержка, и разведданные. Эрдоган не выйдет из НАТО. То, чего требует непопулярный политик Перинчек, не значит ничего.

С НАТО мы работаем и будем работать, а с Россией мы не враги, но в военном плане должны прервать все связи с нею, прекратить действие всех таких договоров. Потому что, если Турция продолжит военное сотрудничество с РФ, это превратит ее в страну не вызывающую полного доверия у других членов НАТО. И еще, такое сотрудничество угрожает национальной безопасности самой Турции.