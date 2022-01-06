Окончание прошедшего года для туристического сообщества нашей страны запомнилось двумя событиями, и оба благодаря нашему Парламенту. Первое и значимое — это принятие закона о туризме. Второе, на котором хотелось бы остановиться, это предложение одного из депутатов об открытии казино в нашей стране. Казалось бы, так, между делом предложил. Может быть из популистских соображений. Может быть, просто хотел напомнить о себе? Но я боюсь, что это был выброс информации в общество, так сказать прощупывание почвы. Насколько общество и государство готово к легализации азартных игр. Может, я ошибаюсь, но на всякий случай подумаем, будет ли от этого польза.

Самый сильный аргумент это то, что открытие казино привлечет в страну еще больше туристов. Приедут богатые иностранцы, продуют здесь свои деньги и довольные, хорошо отдохнувшие уедут к себе зарабатывать деньги на следующую поездку. И все мы будем довольны – государство получит большие налоги, люди, работающие на дополнительно созданных рабочих местах, получат хорошую зарплату. А дальше все будет развиваться по плану Остапа Бендера для Нью Васюков – открытие казино во всех городах, межпланетные чемпионаты по покеру, межгалактические конкурсы красоты и прочее. Но, есть большое но. И при том не одно.

Любой вид туризма, как и любой вид человеческой деятельности, оказывает влияние на общество и окружающую среду. И не всегда влияние оказывается положительным. Ну а азартные игры – они сплошь состоят из отрицательного воздействия на общество. Не секрет, где азартные игры, казино, там и криминал – уход от налогов, отмывание денег и прочее.

Еще один вопрос — кого мы видим посетителями казино? Ответ вроде бы на поверхности – граждан иностранных государств. А каких государств? Арабских? Нет. Люди они религиозные и расчетливые. Соседних стран? Грузия, Иран, Россия, может Туркменистан? Вообще смешно. Или может богатые европейцы, китайцы или еще кто-то? Не будем гадать. Просто посмотрим на опыт соседней страны – Грузии, где работают казино. Кто же больше всего оставляет там деньги, кто эти герои зеленного сукна? Может для кого-то секрет. Но это секрет Полишинеля. Большинство тех, кто играет в казино в соседней стране это наши с вами соотечественники. То есть мы ко всем прочим проблемам получим еще и больных – игроманов.

Так стоит ли вообще обсуждать или просто озвучивать призывы к легализации азартных игр? Наверное, общество должно к некоторым табуированным темам, которые по умолчанию считаются неприемлемыми, прибавить и легализацию азартных игр. В области туризма так много интересных направлений, современных технологий. И если мы сможем хотя бы часть из них развить у себя в стране, то в разы увеличим прибыль для страны и для тех, кто занят в туристической индустрии. При этом сведем к минимуму отрицательное воздействие нашей деятельности на экологию и молодежь. А азарт проявим во время спортивных состязаний.

Фуад Расулов специально для #