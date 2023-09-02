Инвестиционный фонд Pantera Capital обнародовал новый прогноз для самой популярной криптовалюты – биткоина. Эксперты ожидают, что в ближайшие несколько лет монета стремительно вырастет в цене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт фонда.

В прогнозе Pantera Capital указали, что с 2024 года по 2028 год курс биткойна может подорожать из-за халфинга (от англ. halving — вполовину).

Под этим термином подразумевается процесс уменьшения размера вознаграждения для майнеров вдвое, которое проводят примерно каждые 4 года. В последний раз это произошло в 2020 году, а уже в ноябре 2021-го биткоин взлетел к своему историческому максимуму.

В исследовании Pantera Capital также вывели особенности динамики биткойна до и после халвинга.

Так, в исторической ретроспективе биткойн достигает самого слабого уровня за 477 дней до начала халвинга. После завершения этого процесса он обычно стремительно дорожает.

Средняя же продолжительность от халвинга до пикового уровня следующего бычьего тренда (так называют рыночный тренд на финансовых рынках, на которых растут такие активы, как акции, облигации, товары или криптовалюта, — ред.) на рынке составляет 480 дней.