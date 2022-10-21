Заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым, депутат Шамиль Айрым и телохранитель Огузхан Демирчи были отправлены в Турцию.

Об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы написал в Twitter.

Он поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Господин президент навестил в клинике Бинали Йылдырыма, Шамиля Айрыма и телохранителя Огузхана. Благодарю господина президента за внимание».

Посол отметил, что состояние всех троих хорошее.

Автомобиль, в котором находились Бинали Йылдырым, его телохранитель и депутат Шамиль Айрым, прибывшие в страну в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, попал в ДТП при возвращении из Джебраила. Пострадавших госпитализировали в Центральную клинику.