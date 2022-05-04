Основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в мотивах предпринимателя Илона Маска, который ранее договорился о покупке соцсети Twitter. Об этом он сообщил на мероприятии Wall Street Journal для гендиректоров компаний, передает РИА «Новости».

«Он может сделать хуже», — сказал Гейтс.

По его словам, «до конца неясно, что собирается делать» Маск, а подобных приобретений нет в послужном списке предпринимателя.

«Ничего не могу сказать о Маске, кроме положительного. Если он сделает Twitter хуже, я заявлю об этом открыто», — добавил он.