Американский миллиардер, один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс, которому принадлежит около 1% в компании, или около 103 млн акций, увеличил свое личное состояние на $2 млрд. Как сообщает журнал Fortune, это стало возможно после общения топ-менеджмента компании из Редмонда с инвесторами.

Отмечается, что курс акций компании вскоре после оптимистичных прогнозов о будущем корпорации вырос на 9%, увеличив ее рыночную стоимость на $174 млрд. В Microsoft в том числе указали на успехи в развитии программ и технологий на базе искусственного интеллекта.

Гейтс в прошлом заявлял, что технология ИИ является одной из двух инноваций, которые были действительно революционными при его жизни.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и другие высокопоставленные руководители во время общения с инвесторами упоминали ИИ около 50 раз. Компания смогла выйти в лидеры по ИИ благодаря финансированию стартапа OpenAI, создателей чат-бота ChatGPT OpenAI.

Microsoft инвестировала еще $10 млрд в компанию Сэма Альтмана, которую первоначально развивал в том числе бизнесмен Илон Маск, но позже вышел из совета директоров стартапа. Маск и Гейтс не скрывают, что имеют противоположные точки зрения по многим вопросам развития технологий. (gazeta.ru)