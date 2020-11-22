Билл Гейтс предупредил о риске новой пандемии

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество ждет появление новой пандемии. Об этом он рассказал в подкасте, опубликованном на GatesNotes.

В подкасте также приняли участие главный инфекционист США Энтони Фауч и актриса Рашида Джонс. Участники обсудили пандемию коронавируса и ее возможные последствия для мира.

Джонс поинтересовалась у миллиардера, ждет ли человечества еще одна пандемия.

«Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать», — ответил Гейтс.

При этом он добавил, что существует сценарий, при котором эти события могут произойти через три года. По его словам, в следующих раз мир будет более «подготовленным», поскольку выработаются алгоритмы по введению карантина и тестированию возможных носителей инфекции.

Миллиардер отметил, что в другой раз «мы не будем такими глупыми».(Газета.Ru)