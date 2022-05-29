Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество может ждать новая пандемия в ближайшие 20 лет с вероятностью 50%. Об этом он сообщил в интервью газете El Diario.

«Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса. И это, по крайней мере, позволило бы нам иметь некоторые сведения о том, как очень быстро получить лечение и вакцину. Но это может быть и что-то другое. Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил», — заявил он. (Газета.Ру)