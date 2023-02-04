Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс заявил, что был удивлен теориями заговора о возникновения коронавируса при его участии. В интервью «Би-би-си» он оценил такие версии желанием людей найти главного виновника всех их бед.

«Во время пандемии были десятки миллионов сообщений о том, что я намеренно вызвал ее или отслеживаю людей. Это правда, что я связан с вакцинами, но я связан с вакцинами, чтобы спасать жизни», — заверил бизнесмен.

Гейтс также указал на то, что подобные объяснения люди ищут не с целью реально понять распространение пандемии, а желанием найти простое решение комплексной проблемы.

«Я предполагаю, что люди ищут некое чудовище, вроде бугимена, которое стоит за кулисами. Это такое слишком упрощенное объяснение. Злые намерения намного легче понять, чем биологию», — добавил он.

Гейтс также пошутил, что он чаще становился объектом теорий заговора, чем бывший главный медицинский советник президента США Энтони Фаучи, так как более известен в мире. (gazeta.ru)