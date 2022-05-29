Основатель компании Microsoft Билл Гейтс не считает, что вспышка оспы обезьян перерастет в новую крупную пандемию. Об этом он сообщил в интервью газете El Diario.

«Мы должны проанализировать, почему в Европе, где это не было частым вирусом, у нас вдруг сотни случаев. Похоже, это из-за каких-то изменений в том, как сейчас передается вирус. То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет следующая большая пандемия», — сказал он.

По его словам, коронавирус заставил человечество быть бдительным — если бы не пандемия коронавируса, оспы обезьян даже не было бы в новостях, считает Гейтс. (Газета.Ру)