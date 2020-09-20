Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Гейтс также считает, что США полностью вернутся к «нормальной жизни» к следующему лету. Для этого, как отметил он, необходимо продолжать борьбу с коронавирусом по всему миру, так как в этом случае появятся гарантии, что COVID-19 не будет «возвращаться» в страны.