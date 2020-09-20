Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью Fox News, что пандемия коронавируса вероятнее всего закончится в 2022 году.
«Но на протяжении 2021 года мы должны суметь снизить цифры (заболеваемости), если подойдем к проблеме в мировом масштабе», — сказал он.
Гейтс также считает, что США полностью вернутся к «нормальной жизни» к следующему лету. Для этого, как отметил он, необходимо продолжать борьбу с коронавирусом по всему миру, так как в этом случае появятся гарантии, что COVID-19 не будет «возвращаться» в страны.