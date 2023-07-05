В сети кинотеатров «CinemaPlus» с 6 июля стартует сногсшибательный, приключенческий американский фильм «Безумная поездочка» (JOY RIDE), сообщили # в пресс — службе киносети.

Продюсером этой голливудской комедии выступил Сет Роген, известный сценарист, актёр, продюсер, и его постоянный соавтор и сопродюсер Эван Голдберг, с которым они работают, начиная с легендарных «СуперПерцев» и вплоть до недавних глобальных хитов, которыми стали «Пацаны» и «Пэм & Томми». Впервые в своей карьере Роген взялся за проект, в центре которого — девушки: «Я получаю сотни сценариев в месяц, читаю десятки, но сценарий JOY RIDE (Безумная поездочка) был тем, за который я лично готов был заплатить любые деньги! Это гомерически смешно и при этом написано с сердцем, что безусловно — большая удача любого продюсера», — делился знаменитый актёр/продюсер на премьере фильма в рамках фестиваля SXSW.

Режиссёром, сценаристом и продюсером комедийного фильма о девичьих приключениях выступила Адель Лим. Её большим прорывом в Голливуде стала адаптация популярного романа «Безумно богатые азиаты» в не менее популярный одноименный фильм (238 000 0000 долларов мирового бокс-офиса). Следующим проектом Лим стал анимационный блокбастер от Disney «Рая и Последний Дракон», теперь же пришел черёд Лими дебютировать в качестве режиссёра.

В улётной комедии рассказывается о четырёх подругах, которые отправляются в незабываемое путешествие! Когда деловая поездка Обри (Эшли Парк) в Пекин превращается в катастрофу, девушка обращается за помощью к своим подругам: харизматичной Лоло (Шерри Кола), яркой звезде «мыльных опер» Кэт (Стефани Сюй), и кузине Лоло с позывным Мертвоглазка(Сабрина Ву), которая помешана на K-Pop. Их эпический опыт дружбы, познания и дикого разгула неожиданно откроет им правду о любви, жизни и самих себе…

Главную героиню Обри сыграла актриса, танцовщица и певица Эшли Парк, которую зрители полюбили после ключевой роли в шоу «Эмили в Париже», а за роль в бродвейском мюзикле «Mean Girls» Эшли Парк была номинирована на престижную премию «Тони».

В роли её подружки Кэт, звезды «мыльных опер», снялась Стефани Сюй, номинированная в этом году на «Оскар» за роль дочери главной героини Мишель Йео в нашумевшей фантастической комедии «Всё везде и сразу». Также Сюй известна по ролям в проекте «Удивительная миссис Мейзел» и супергеройском блокбастере «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Рейтинг JOY RIDE (Безумная поездочка) на R ottenTomatoes не опускается ниже 100% отметки «свежести», а первые зрители уверенно ставят оценку «А».

Фильм «Безумная поездочка» — это идеальный фильм для тех, кто хочет отдохнуть и получить заряд позитива.