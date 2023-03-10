Последние криминальные события в Баку, сопряженные со стрельбой и жертвами, вызывают определенные вопросы. И эти вопросы актуализируются на фоне того, что криминогенная ситуация не только в Баку, но и во всем Азербайджане, на протяжении долгих лет была вполне стабильной.

И вот в течение всего нескольких дней раз за разом происходят события, которые не могут не сказаться на общей стабильной картине.

Вооруженное нападение на инкассаторов в гипермаркете «Браво», в ходе которого был убит один из служащих, второй – ранен. Впоследствии, преступники были найдены и нейтрализованы.

Далее следует нападение на охранника банка Unibank. Правда, потом руководство опровергло данную информацию. И подобные меры вполне понятны: репутация превыше всего.

И вот сегодня еще одно злодеяние, сопряженное со стрельбой.

В Баку произошла стрельба возле Бакинского государственного цирка. В результате инцидента пострадали 3 человека.

Случайность? В Баку кое-кто решил поиграть в разбойников из голливудских вестернов? Но столько случайностей нужно классифицировать как закономерность.

В свете всех произошедших событий появляются и другие версии, отличные от банального преступления ради наживы.

Некоторые эксперты не исключают политической подоплеки в этих странных и неожиданных преступлениях.

Своим мнением по данному поводу с # поделился азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

«Ситуация, конечно же, не отрадная. Ведь на протяжении последних десятков лет всплеска активности ОПГ мы не наблюдали. И потому в обществе возникают предположения, которым придают политический окрас», — сказал он.

Наш собеседник также объяснил, почему версии политического толка имеют место быть в социуме.

«Дело в том, что политический фон по всем событиям имеет ярко выраженный окрас, как в регионе, так и в мире.

К сожалению, напряженность на армяно-азербайджанской границе, ирано-азербайджанской границе ведет к тому, что в обществе возникают версии относительно политической подоплеки криминальных событий», — отметил политолог.

По словам Ильгара Велизаде, на поверхности лежит то, что мы видим: а именно — криминальный след. «Люди, замешанные в этих преступных деяниях, в основном являются криминальными элементами. Но в то же время, в определенных СМИ, соцсетях данные преступления трактуются с политическим оттенком», — сказал он.

По словам Ильгара Велизаде, ко всем версиям стоит относиться с определенной долей осторожности. «Хотелось отметить, что, несмотря на информацию МВД Азербайджана по поводу всех этих событий, тем не менее, в соцсетях, в некоторых СМИ выдвигаются версии, которые входят вразрез с фактологической базой правоохранительных органов. И эти предположения сводятся к тому, что во всем этом есть политический подтекст. Но, я считаю, что это не вполне здоровый подход к ситуации, так как такие безапелляционные высказывания подогревают градус напряженности в обществе»,- сказал политолог.

По словам Ильгара Велизаде, именно подобную напряженность пытаются использовать в своих целях некоторые политические силы. «Неподтвержденные ничем криминальные факты политической направленности обрастают комом слухов, сплетен, предположений и так далее. В результате, картина происходящего доходит до общественности в искаженном виде», — подчеркнул политолог.

В то же время Ильгар Велизаде не исключил возможность того, что в стране есть определенные силы, которые зондируют почву для определенных целей. «Однако, опять же повторюсь, следует отталкиваться от фактологии. Да, в регионе, и в частности вокруг Азербайджана происходят непростые политические процессы, но не следуют поддаваться паническим настроениям», — заключил политолог.