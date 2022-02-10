В эти дни состоялся визит президента Франции в Москву, а затем в Киев. Итоги этих визитов настолько туманны, что разглядеть, чего Макрон добивался от них достаточно сложно. И в Москве, и в Киеве президент Франции говорил о безопасности, о Минских соглашениях, и что Украина должна их выполнять. Но при этом в Киеве он также сказал, что Франция выделит Украине 1,2 млрд евро.

Об итогах визита президента Франции в Москву и Киев рассказал в интервью # украинский политолог Евгений Магда.

— На днях состоялись переговоры Макрона с Путиным и Зеленским. Как вы оцениваете итоги этих встреч? К чему стороны пришли?



— Для меня, очевидно, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается выступить в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной. Безусловно, исходя из собственных интересов, поскольку в апреле во Франции пройдут президентские выборы, и он будет стремиться сохранить свой пост.

Стоит учитывать исторические сантименты французского истеблишмента в отношении России и осознавать, что без поддержки других стран НАТО Франция не сможет быть эффективным посредником. Получил ли Макрон желаемое в Москве и Киеве? Лично я не уверен, что ему удастся навязать Украине выполнение Минских договоренностей в российской трактовке.

— Можно ли считать, что Россия в определенной степени добилась своих целей и напугала Европу ядерной войной?



— Знаете, это напоминает ситуацию, когда житель многоквартирного дома принес в свою квартиру несколько канистр бензина и курит возле квартиры, демонстрируя, что он ничего не боится. Возможно, рядового европейского обывателя агрессивные маневры России напугали, но Украина не намерена идти на уступки, они просто не будут восприняты украинским обществом. Война с Россией продолжается восьмой год, и миллионы граждан Украины готовы защищать свою страну от агрессии.

— Стоит ли ожидать, что после этого визита будет деэскалация конфликта? При этом Украина заявила, что она будет выполнять Минские соглашения?

— Нет, я не ожидаю деэскалации конфликта, поскольку России объективно выгодно изматывать Украину, наносить вред украинской экономике, демонстрировать собственную готовность к нападению. Что касается Минских договоренностей, то не стоит забывать, что вопреки заявлениям Путина, Лаврова и других Россия также является их стороной. Можно долго спорить о порядке их выполнения, но первые пункты – прекращение огня, отвод войск от линии разграничения, обмен пленными – не выполнены до сих пор, уже почти 7 лет. И я не думаю, что Россия сможет уйти от ответственности в этом вопросе.

— Ряд экспертов считают, что Европа «слила» Украину, в то время как Британия и США стоят до последнего за ней. Как в реальности обстоят дела?

— В реальности Украина рассчитывает прежде всего на себя. Хотя не стану отрицать, что за последний месяц Украина от стран Запада получила летального вооружения больше, чем за 30 лет своей независимости. Я бы не говорил, что Европа «слила» Украину, поскольку значение имеют и дипломатические шаги, мы ощущаем поддержку Польши, Чехии, стран Балтии, не только США и Великобритании. Но и стремление Германии и Франции искать общий язык с Россией и не дразнить ее поставками оружия Украине тоже заметно. Напомню, что Украина получает оборонительное, а не наступательное вооружение.