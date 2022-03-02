Сеть кинотеатров «CinemaPlus» приступила к показу американского фантастического боевика режиссёра Мэтта Ривза, основанного на одноименной серии комиксов издательства DC — «Бэтмен», сообщили # в пресс — службе киносети.

«Картина вызовет бурю эмоций и будет буквально захватывать дух. В фильме «Бэтмен» будет представлен таким, каким он раньше не был показан — детективом. Но надо отметить, что все сказанное нами можно найти в комиксах. Он мог бы стать величайшим сыщиком в истории, но все предыдущие фильмы не фокусировали на этом внимания. Мне бы хотелось, чтобы Бэтмен прошел через трансформацию», — говорит режиссер фильма.

В главных ролях снялись Роберт Паттинсон, Энди Серкис и Зои Кравиц.

Коротко о фильме: после двух лет поисков правосудия на улицах Готэма для своих сограждан Бэтмен становится олицетворением беспощадного возмездия. Когда в городе происходит серия жестоких нападений на представителей элиты, загадочные улики приводят Брюса Уэйна в самые темные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.

В киносети отметили, что фильм «Бэтмен» можно посмотреть в кинотеатре «CinemaPlus», расположенном в торговом центре «Deniz Mall» с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.