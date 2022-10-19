Президент Украины Владимир Зеленский может прекратить конфликт на территории страны, остановив атаки. Такое мнение высказал экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, передает La Presse.

«Война, которая ведется в Украине, — это бойня украинских солдат и граждан», — подчеркнул Берлускони, добавляя, что, «если бы он сказал: «Я больше не нападаю», — все бы было кончено».

По мнению экс-премьера, конфликт в Украине не получится завершить без «сильного вмешательства», но, по его словам, ни в Европе, ни в США нет лидеров.