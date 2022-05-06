Власти Берлина намерены любой ценой помешать агрессивным поклонникам Владимира Путина превратить отмечаемый 9 мая в России День Победы в торжества по поводу вторжения в Украину, а также предотвратить возможные провокации и столкновения у советских военных мемориалов. Как сообщает в пятницу, 6 мая, издание Berliner Kurier со ссылкой на сенатора по вопросам внутренних дел, цифровизации и спорта в правительстве земли Берлин Ирис Шпрангер, 8 и 9 мая в германской столице заявлено около 50 различных мероприятий, так или иначе приуроченных к 77-летию со дня освобождения Европы от нацистского господства, а также против войны, которую Россия ведет в Украине.

Берлинской полиции, которая уже взяла под контроль три советских военных мемориала и другие «соответствующие объекты», предстоит сложная крупномасштабная операция.

Шпрангер подчеркнула, что любые действия, воспринимаемые как одобрение российской военной агрессии в Украине, будут пресекаться и преследоваться. Власти намерены запретить сигналить автомобильным кортежам, а также ограничить количество российских флагов. . Большое количество флагов может выглядеть «воинственно» и «устрашающе», поставить под угрозу мир в обществе, а также может быть истолковано как поддержка в Германии военной агрессии России, решил административный суд Берлина. Кроме того, запрещена демонстрация буквы «Z», ставшая символом войны против Украины.

В свою очередь в полиции Берлина заявили, что на территории мемориалов и памятников вводится запрет на демонстрацию любой символики. Речь идет как о российских, так и об украинских флагах, «георгиевских ленточках», униформе или ее фрагментах. Запрещается также исполнение маршевых или военных песен и любые слоганы, которые, учитывая текущую ситуацию, могут восприниматься как поддержка или прославление войны в Украине. (DW)