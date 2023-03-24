Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила Грузию в поддержке со стороны Берлина на пути в ЕС — даже перед лицом попыток России повлиять на этот процесс, и призвала Тбилиси к дальнейшим реформам. «Дверь к статусу кандидата в члены ЕС широко открыта. Теперь дело за тем, чтобы проделать оставшиеся двенадцать шагов», — заявила она в пятницу, 24 марта, в Тбилиси после переговоров со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

Подчеркнув, что Грузия принадлежит к европейской семье, Бербок особо отметила поддержку Грузией резолюций ООН с осуждением агрессивной войны России против Украины. Верховенство закона, демократические стандарты и свободу СМИ она назвала основополагающими для процесса вступления в ЕС.

По словам главы МИД ФРГ, после отмены вызвавшего много споров и волну протестов закона об «иностранных агентах» перед правительством в Тбилиси теперь стоит задача «преодолеть поляризацию, вернуть доверие и со всей решимостью взяться за предстоящие реформы».

Со своей стороны Илья Дарчиашвили заявил, что вступление в ЕС было «непоколебимой волей грузинского народа» и статус страны-кандидата был в этом вопросе «узловым пунктом». По его заверению, грузинское правительство интенсивно работает над выполнением двенадцати критериев, установленных Еврокомиссией для его получения.

В то время как Украине и Молдове в июне 2022 года был присвоен статус кандидатов на членство в ЕС, перед Грузией для получения этого статуса было поставлено условие проведения определенных реформ. Среди двенадцати наиболее насущных областей, перечисленных ЕС, — борьба с политической поляризацией, судебная реформа, создание независимого антикоррупционного органа, свобода СМИ и «деолигархизация». (DW)