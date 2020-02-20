Берегись автомобиля, отечественного!

Подавляющее большинство автомобилей, колесящих по дорогам страны, иностранного происхождения. Согласно данным Госкомитета по статистике, в прошлом году Азербайджан импортировал 36,061 тысячи легковых автомобилей на общую сумму почти 475 миллионов манатов. Кроме того, импортировано 3261 грузовых автомобилей на сумму 54 миллиона манатов (рост в 1,7 и 1,9 раза соответственно) и 494 автобуса на сумму 68,7 миллиона манатов (рост в 2,1 и 5,5 раз соответственно).

Что касается отечественного автопрома, то он пока демонстрирует весьма скромные результаты, даже с учетом наращивания производственной мощности. В 2019 году в Азербайджане было произведено всего 2,36 тыс. автомобилей. Планируется, что в среднесрочной перспективе производство автомобилей в стране достигнет пяти тысяч в год.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил «Зеркало», что 5 тысяч в масштабах страны – это скромная цифра, которая не окажет какого-то существенного влияния на автомобильный рынок страны. По его словам, многие предпочитают покупать, пусть бывшие в употреблении, но иностранные машины.

«Кстати, за последнее время стоимость таких, отнюдь не новых машин, возросла. Думаю, что весной число ввозимых в страну машин возрастет, и вместе с ростом упадет их стоимость»,- отметил он.

По словам эксперта, немалый процент отечественного автопарка нуждается в замене, ведь машина, как и все остальное, имеет свой срок эксплуатации.

«Есть «железные кони», которым вообще не место на дороге. Некоторые машины после некачественного ремонта в мастерских, представляют опасность на дорогах. Вопрос обновления автопарка должен подниматься и решаться, но сейчас большинство водителей проголосует за импортные автомобили. На качество отечественных машин водители часто жалуются, так что даже если их производство возрастет в разы, не факт, что все их удастся реализовать. Нужно делать ставку не только на количество, но и на качество»,- заявил эксперт.

Н.Агаев подчеркнул, что в первую очередь на отечественные машины должны пересесть чиновники, депутаты, госслужащие. Сейчас же госучреждения закупают дорогие иностранные машины, и бюджетные деньги утекают за границу.

Согласимся, что нельзя ждать, от простых граждан поддержки отечественного автопрома, если этого не делают те, кто стоят у руля власти.

Н.Агаев прокомментировал также заявление замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафарова, о том, что вопрос налаживания в Азербайджане производства экологически чистых и экономически выгодных гибридных автомобилей находится на повестке дня. По его мнению, мы не сможем в обозримом будущем производить гибридные и электромобили. А вот собирать такие машины не составит труда при наличии кадров.

«Если говорить о выпуске электромобилей, а именно они сейчас считаются наиболее экологичными, то тогда придется наладить производство литиевых аккумуляторов, что есть не во многих странах. К тому же они не для дорог столицы. В Баку много светофоров, а также постоянные пробки и заторы, и стояние в них сокращает срок службы аккумулятора. Еще одна проблема,-говорит эксперт,- зарядные станции для них сейчас есть только в 2-3 местах, и даже если в столице их будет гораздо больше, владельцы таких авто столкнутся с проблемами при выезде в регионы. Конечно, с увеличением числа электромобилей, вырастет и количество электрозаправок, но это вопрос времени».

По его словам, вместо того, чтобы налаживать производство экологичных авто в стране, нужно на 5-10 лет убрать таможенные пошлины на ввоз их из-за рубежа. Это касается не только гибридных машин, электромобилей, но и электробасов. Сначала, как считает Н.Агаев, необходимо заняться обновлением автобусного парка.

Экономист Фуад Ализаде уверен, что надо увеличивать в стране не только производство легковушек, но и грузовиков, автобусов. Он также считает, что прогнозируемые 5 тысяч машин в год – небольшая цифра, ведь только один автозавод в Нефтчала может производить до 10 тысяч машин.

«Отмечу, что машины «Хазар» изготавливают в нашей стране, а не просто собирают. Это уже действительно национальные автомобили. Мы можем производить 30-40% своей автопродукции, но не более. Чтобы производить двигатели, нужен выход на уровень 200-250 тысяч машин в год, а это требует значительных инвестиций»,- сказал он.

Что касается электромобилей, то они слишком дорогие, и если начать производить их в стране, то не факт, что это будет рентабельно, и они будут покупаться, говорит Ф.Ализаде. По его словам, если государство будет оплачивать часть их стоимость в рамках специальной программы, тогда этот вариант можно было бы рассмотреть.

«Гибридные авто или электромобили рано или поздно завоюют дороги страны, ведь прогресс не остановить. Но пока говорить об этом рано»,-считает экономист.

P.S. Ну а наш же взгляд, говорить надо сейчас, чтобы потом не было поздно.