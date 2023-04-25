Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок проигнорировала заседание Совета безопасности ООН под председательством главы российского МИД Сергея Лаврова.

Как пишет Bild, она была приглашена на заседание Совбеза, однако вместо этого занялась вопросом спасения граждан Германии из Судана. «︎Говоря простым языком: Бербок намеренно отказала Лаврову «в ее ухе», не желая слушать его ложь», — пишет издание.

Немецкие дипломаты сказали журналистам, что Лавров хотел продемонстировать на заседании Совбеза, что «все идет своим чередом», пока Россия со всей жестокостью продолжает свою незаконную агрессивную войну.

«Мы не доступны для таких циничных и прозрачных пропагандистских игр», — добавили они. (УНИАН)