Карим Бензема ушел из сборной Франции отчасти из-за того, что Дидье Дешам продлил контракт.

Как пишет RMC Sport, вчера Федерация футбола Франции и Дешам закрепили договоренность о продлении сотрудничества формально, однако слухи об этом ходили несколько недель. Бензема слышал об этом, как и все.

Решение Карима о завершении карьеры в сборной Франции отчасти связано с тем, что Дешам остался тренером команды.

Кроме того, многие игроки с двойным гражданством, которые собирались подождать с окончательным выбором сборной в случае прихода Зинедина Зидана, теперь откажутся от варианта с Францией. Например, так поступит Уссем Ауар, который мог выступать и за сборную Франции, и за сборную Алжира. Отмечается, что это не единственный такой случай.

Ранее неоднократно сообщалось о конфликте Дешама и Бензема. Писали, что тренер не хотел видеть форварда «Реала» в сборной, но вызвал его из-за яркой игры за клуб. (sports.ru)