Более 3 тысяч израильтян уехали с Украины, заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет, вновь призвав граждан вернуться домой.
«Сейчас непростое время с точки зрения глобальной стабильности. Мы не знаем, что может произойти, и я не хочу комментировать события. Для нас важно, чтобы израильтяне, которые находятся на Украине, вернулись домой», — сказал Беннет, открывая заседание кабинета министров.
По его словам, «Украину покинули немногим более 3 тысяч израильтян, однако есть ещё много тысяч тех, кто все ещё остаётся там, в то время как некоторые авиакомпании уже отменяют рейсы».