Белый дом предостерег Россию, Китай и Иран от вмешательства в выборы в США

Вашингтон предупредил Россию, КНР и Иран, что вмешательство в предстоящие американские выборы — это рубеж, пересекать который нельзя.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Роберта О’Брайена.

По его словам, американская сторона провела красную линию в данном вопросе.

«Кто бы ни попытался вмешаться в американские выборы, тот столкнется с чрезвычайными последствиями», — сказал О’Брайен.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.