Белый дом предостерег Россию, Китай и Иран от вмешательства в выборы в США

Вашингтон предупредил Россию, КНР и Иран, что вмешательство в предстоящие американские выборы — это рубеж, пересекать который нельзя.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Роберта О’Брайена.
По его словам, американская сторона провела красную линию в данном вопросе.
«Кто бы ни попытался вмешаться в американские выборы, тот столкнется с чрезвычайными последствиями», — сказал О’Брайен.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.