Белый дом не поддержал общенациональный карантин в США

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в администрации действующего президента Дональда Трампа не поддерживают идею введения общенационального карантина на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.

«Президент Трамп хочет, чтобы я ясно сказал вам: наша рабочая группа, администрация и президент не поддерживают еще один общенациональный карантин», — сказал Пенс.

Кроме того, он отметил, что в Белом доме не поддерживают и идею закрытия школ по всей стране.

Однако, по его словам, команда Трампа готова обсуждать вопрос введения определенных мер в регионах, где это необходимо.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 57 млн заболевших, свыше 39,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. (ТАСС)