Белый дом готов к дипломатическим переговорам с Ираном

Соединенные Штаты открыты для дипломатических переговоров с Ираном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 22 февраля в ходе брифинга, транслировавшегося на странице американской администрации в Twitter.

По ее словам, Вашингтон не готов делать какие-либо дополнительные шаги, выполняя требования Тегерана. Ранее правительство США уже сигнализировало о своей готовности к переговорам с исламской республикой. «Что мы готовы сделать, так это сесть за стол и провести дипломатические переговоры», — сказала Псаки.

21 февраля заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что президент США Джо Байден готов к переговорам с Исламской Республикой Иран по ограничению ядерной программы.

Накануне сообщалось, что иранские власти рассматривают предложение Евросоюза о переговорах между участниками ядерной сделки и США. (iz.ru)